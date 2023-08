Esce “No Ordinary Love”, il videoclip della cantante di Bracciano Lilith • Terzo Binario News

Roma, [23 Agosto 2023] – Lilith, la cantautrice romana, braccianese di adozione, presenta il videoclip del suo ultimo singolo, “No Ordinary Love”, versione world music della famosa hit planetaria di Sade.

LILITH esplora i limiti labili di un amore fuori dal comune e lo fa creando un’atmosfera rarefatta, coadiuvata da una grafica minimal, azzecatissima, che accentua in modo delizioso lo spleen nostalgico del brano. In questa cover version i suoni si intrecciano via via con le percussioni tribali, per una produzione impeccabile, ben bilanciata traelementi elettronici e tradizionali , che deve misurarsi con un brano originale già di livello altissimo.

Lilith, già nota per le sue esibizioni coinvolgenti ed il suo talento , prova a conquistare anche il cuore della sua comunità di adozione sulle rive del Lago di Bracciano. Con “No Ordinary Love”, la cantautrice dimostra ancora il suo impegno e la sua determinazione a far sentire la sua voce nel panorama musicale nazionale.

Il brano “No Ordinary Love” è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale, da Spotify ad Amazon, a partire dal 28 Luglio 2023.

Tutti coloro che hanno seguito con affetto la crescita di Lilith sono invitati a sostenerla ed a diffondere il messaggio inclusivo della sua musica.