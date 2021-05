Erbacce e immondizia in via Castellammare a Ladispoli - Terzo Binario News

Erbacce e immondizia fanno bella mostra di loro in via Castellammare a Ladispoli e i cittadini si infuriano.

L’accusa è rivolta al Comune che, distratto da annunci e dai tagli di nastro, si disinteressa dell’arteria lasciando i ladispolani nell’incuria.

“Questo è il percorso di poche decine di metri che tutte le mattine faccio con mia figlia per portarla a scuola. Erbacce, plastica, vetri, cacche dei cani, calzini, cartacce. C’è anche una pianta tolta da un vaso e lasciata in mezzo al marciapiede da diversi giorni. Non è una zona periferica (e non sarebbe una giustificazione), sono Via Castellammare di Stabia e Via Taranto dove ogni giorno passano centinaia di bambini per entrare ed uscire da scuola. Nelle immagini ho tralasciato di immortalare le macchine parcheggiate fin davanti all’ingresso della scuola, in doppia fila, sulle strisce pedonali, negli spazi per i bus. Mi chiedo se ai nostri figli vogliamo insegnare ad abituarsi fin da subito alla sporcizia, alla sciatteria, all’incuria… All’ignoranza. O se è solo un ennesimo segno dell’interesse verso i bambini dimostrato da questa Amministrazione”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.