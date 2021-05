Oltre 200 tonnellate di rifiuti raccolti con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica” - Terzo Binario News

Una domenica all’insegna della sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e al riuso dei materiali. Ammontano a oltre 210, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate oggi dai romani nei municipi dispari della Capitale nel corso del quinto appuntamento 2021 con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. In questa occasione l’iniziativa si è arricchita con la presenza dei volontari di alcune realtà del Terzo Settore (associazioni e cooperative sociali) attive nella promozione di progetti volti al riutilizzo dei beni.

Nei vari siti messi a disposizione questa mattina dall’azienda sono stati raccolti e differenziati secondo la categoria merceologia (legno, ferro, plastica, altri metalli) i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) ed altri materiali particolari (come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi).

A ciò si è aggiunta la possibilità per i cittadini di consegnare, in alcune delle postazioni, anche libri usati alle associazioni culturali Book Cycle, Libra e Nuova Acropoli, vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Ciclonauti, ausili o protesi sanitarie all’associazione Joni and Friends Italia e vecchi cellulari e tablet alla cooperativa sociale W.A.Y.S. onlus.

A tutela della sicurezza di utenti, volontari e lavoratori tutte le operazioni di raccolta si sono svolte, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, con accessi scaglionati di veicoli e persone e rispetto del distanziamento.

“Il tuo quartiere non è una discarica” tornerà domenica 20 giugno nei municipi pari. AMA ricorda come sempre che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra.

Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta aziendali, aperti tutti i giorni e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web aziendale. Tutte le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti sono comunque disponibili su www.amaroma.it o contattando il numero verde 800 867 035.