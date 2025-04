Dopo lo Zagarolo, ecco il Buenaonda Aprilia per la semifinale della Futsal Civitavecchia • Terzo Binario News

Pioggia e Zagarolo non fermano la Futsal Civitavecchia che approda alla semifinale regionale di C1 che si disputa domani alle 15.30 alla palestra Rosselli di Aprilia contro il Buenaonda.

La qualificazione è arrivata grazie a una prestazione ottima degli uomini di qualità a disposizione di Vincenzo Di Gabriele che all’Ivan Lottatori hanno superato il quintetto prenestino per 4-2 oltre allo spettro della sospensione della gara.

Infatti a inizio ripresa si è abbattuto un nubifragio che ha costretto gli arbitri Manuel Scarpelli di Cassino e Giuseppe Bagnardi di Roma 2 a interrompere la gara. Necessario per rimuovere l’acqua accumulatasi sul sintetico, tanto che si sono adoperati tutti i padrini di casa, compresi giocatori e allenatore, muniti di scopettoni e tiracqua al fine di far rimbalzare correttamente il pallone. Chiusa la parentesi, si torna alla gara che ha visto i civitavecchiesi contratti e gli ospiti invece iniziare bene, specie con le incursioni ospiti di capitan Francesco Nirta sulle quali però il portiere Simone Schiavi si fa trovare prontissimo. A spaccare l’equilibrio è Jacopo Santomassimo, che insacca con un tiro al volo fantastico che incastra il pallone nel palo di sostegno, direttamente da un angolo battuto da Dario López. Il pubblico nerazzurro si carica e ha ragione perché l’uno-due nerazzurro è micidiale. Stessi protagonisti e ruoli invertiti, con assist di Santomassimo e López che finalizza al massimo il contropiede. Ancora protagonisti Schiavi e Nirta fino alla ripresa quando la punizione – radente e tagliente – di López vale il 3-0 che sembra chiudere i giochi. In realtà non è così perché il tecnico dello Zagarolo Francesco Spanu rischia il tutto per tutto schierando il portiere di movimento e ha ragione perché la difesa di casa si fa prendere di sorpresa e arrivano i centri di Emanuele Scaccia e Simone Barigelli che valgono il 3-2. Fa lo stesso Di Gabriele finché non viene fischiato un fallo al limite dell’area granata e stavolta a trovare la via della rete è Matteo Proietti per il 4-2 definitivo, su punizione battuta di tacco da López. Gli ospiti ci provano ma il sintetico intriso d’acqua rende il palleggio complicato e alla fine la spuntano i civitavecchiesi. Il post-gara è piuttosto teso visto che sulle tribune dell’impianto di Borgata Aurelia era presente un pubblico prenestino folto.

«I ragazzi sono stati esemplari per la voglia di lottare – commenta il tecnico nerazzurro – al cospetto di una squadra forte. Siamo stati bravi nel saper soffrire nel primo tempo mentre nella ripresa è stata solo tanta volontà di portarla a casa, in considerazione dell’avversario, della pioggia, della superficie pesantissima. La differenza fra noi e lo Zagarolo l’ha fatta un tasso tecnico superiore e una maggiore esperienza, fatto che sommati insieme hanno pesato». Domani si gioca ad Aprilia contro il Buenaonda che, arrivato secondo nel girone A di C1, ha acquisito il diritto di entrare in gioco direttamente in semifinale per giunta in casa nella gara secca. Un vantaggio non da poco che però non sembra preoccupare troppo Di Gabriele: «Ora ecco la semifinale con avversario il Buenaonda ovvero una squadra forte ma la superficie gommata, alla quale non siamo abituati, paradossalmente ci può favorire. Comunque andremo là a giocarci la nostra partita».