Enrico Antonelli nuovo portiere del Santa Marinella • Terzo Binario News

Il numero uno 33enne arriva dalla Duepigrecoroma, Portoghesi torna dal prestito al Città di Cerveteri

Il Santa Marinella cambia il numero 1.

Infatti Andrea Portoghesi è tornato al Città di Cerveteri da cui era arrivato in prestito e al suo posto è stato ingaggiato Enrico Antonelli.

Classe 1990, il portiere vanta una lunga militanza nella Duepigrecoroma con alcune parentesi al Grifone, al Carbognano nell’ultima stagione, e all’Atletico Vescovio in Eccellenza. Si tratta di un giocatore che mister Emiliano Cafarelli conosce molto bene avendolo allenato proprio alla Duepigrecoroma.

Il 6 aprile 2022 tecnico e portiere scesero in campo allo Scoponi di Tolfa per gli ottavi di finale di Coppa Italia in cui i biancorossi passarono il turno ai rigori a oltranza e nell’occasione Antonelli parò di piede un tiro dal dischetto scagliato da Tiozzo ma la prodezza non bastò all’undici romano per passare il turno.

Dunque scelta mirata da parte di Cafarelli, che ha voluto questo estremo difensore e ora la rosa rossoblù è quasi al completo. «Vengo in un undici importante – ha detto Antonelli – e ringrazio mister Cafarelli per avermi voluto qui. So come lavora e questo aspetto ha dato abbrivio alla mia scelta di accettare l’offerta santamarinellese. In squadra ci sono elementi di spicco come capitan Fabrizio Melara, il bomber Mauro Catracchia e il fantasista Giuseppe Tabarini, a dimostrazione che a Santa Marinella hanno prospettive ambiziose. Romane poi il fatto che si tratta di una piazza prestigiosa nel panorama calcistico regionale», la conclusione di Antonelli.

A Tolfa invece la situazione sembra più bloccata. Manca ancora il difensore centrale da affiancare a capitan Marco Roccisano e per ora non è stato individuato nessun nome che faccia al caso di Roberto Macaluso. Per un blocco del portale della Lega non è stato possibile procedere con i tesseramenti e quindi con le riconferme, che in settimana verranno ufficializzate ovvero quelle di Paolo Santi e Giampiero Carolini, insieme agli under Damiano Pasquini, Nicolas Stefanini, Daniele Rosati, e Roberto Butuc. Con loro Federico Superchi mentre Marco Bevilacqua sale da Santa Marinella, e arriva il 2004 Valerio Imperiale Poi ci sono i volti nuovi ovvero quelli di Gianluca Nuti e Mattia Ficorella dalla Academy Ladispoli, oltre al numero 1 Luca Ciaccia dal Carbognano.