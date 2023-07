Nato il circolo Tirreno dei Giovani Democratici • Terzo Binario News

Sarà il punto di riferimento per i ragazzi di area dem di Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella-Santa Severa

“Presso il circolo del PD di Ladispoli ho partecipato con orgoglio ed emozione alla costituzione del Circolo Tirreno dei Giovani Democratici: una rete dei territori del Litorale Roma Nord, punto di riferimento per i giovani di Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella-Santa Severa comuni capofila”.

“Tutto questo nasce dall’impegno dei giovani GD e dai circoli del Partito che li hanno sostenuti affinché il progetto si realizzasse. Già prima di essere nominata a dirigere il partito locale, mi sono impegnata a favorire percorsi di dialogo con i giovani per avvicinarli alla politica, portando così all’interno del Partito nuove risorse fondamentali per la crescita della politica locale, perché i giovani sono una risorsa, ma è necessario che siano protagonisti.

La passione per la politica e l’amore per il territorio, sono il mix giusto perché i giovani possano sviluppare progetti con intelligenza e freschezza di idee, nel rispetto delle libertà e delle diversità, mirando ad una pronta equità sociale, allo sviluppo che parta dal rispetto dell’ambiente”.

“Vedere una sala gremita di ragazze e ragazzi pronti ad impegnarsi seriamente per il futuro della politica locale, rafforza la voglia di far crescere rappresentativamente tutto il territorio per le nuove sfide che ci aspettano. Faccio i miei migliori auguri al neo Segretario Christian Matilli, alla neo Presidente Chiara Pinzi e al Vice Segretario Lorenzo Di Domenico”.

“Spero che tanti altri giovani saranno contagiati dal vostro entusiasmo! In bocca al lupo a tutte le ragazze e ai tutti ragazzi GD, ci troverete sempre al vostro fianco!”.

Hanno partecipato:

Partito Democratico Santa Marinella-Santa Severa: Lucia Gaglione segretaria/Paola Fratarcangeli consigliera comunale

Partito Democratico Allumiere: Brunella Franceschini direttivo e membro dell’Assemblea regionale

Partito Democratico Cerveteri: Giuseppe Zito segretario e consigliere comunale/Linda Ferretti capogruppo consiliare PD

Partito Democratico Ladispoli: Stella Balis segretaria reggente/Silvia Marongiu capogruppo consiliare PD

Partito Democratico Tolfa: Sharon Carminelli segretaria e consigliera comunale

Segreterio GD prov Roma Kevin Berardini Vice Segretario Luca Galante

Segretario GD prov Viterbo – Francesco Boschei”.

Lucia Gaglione

Segretaria PD Santa Marinella-Santa Severa