Ruba uno scooter e scappa, i Carabinieri lo arrestano a Torre Spaccata • Terzo Binario News

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, ha intercettato uno scooter in transito all’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti. Alla vista dei militari, il conducente ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo.

Ne è scaturito un breve inseguimento tra le arterie del quadrante est della Capitale, conclusosi quando i Carabinieri sono riusciti a raggiungere il mezzo e a bloccare l’uomo. Durante le fasi dell’intervento si è verificata una colluttazione, rapidamente contenuta grazie alla prontezza e alla professionalità dei militari, che hanno messo in sicurezza il soggetto.

Gli accertamenti immediatamente successivi hanno permesso di appurare che lo scooter, condotto da un 53enne romano con precedenti, era stato sottratto poco prima a un cittadino romano di 36 anni. Il veicolo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.

L’azione tempestiva dei Carabinieri ha consentito di riportare rapidamente la situazione sotto controllo e di restituire il mezzo al proprietario, confermando ancora una volta l’impegno quotidiano dell’Arma nella tutela della sicurezza dei cittadini.