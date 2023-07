Il futuro del Città di Cerveteri parte dai più piccoli, aperte le iscrizioni alla scuola calcio • Terzo Binario News

Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria sita all’interno del Campo Enrico Galli

Al Città di Cerveteri sono ufficialmente aperte le iscrizioni della scuola calcio e settore agonistico per la prossima stagione calcistica.

La società del Presidente Lupi è infatti pronta a ripartire in grande, non solo per quanto riguarda la prima squadra, che il prossimo anno giocherà in Promozione (salvo ulteriori scossoni che potrebbero riportarla d’ufficio in eccellenza), ma anche per ciò che concerne i settori giovanili e le scuole calcio.

La Segreteria della squadra, è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:00 presso il Campo Enrico Galli.

Previste per l’occasione agevolazioni e prezzi davvero popolari, per un’avventura in un ambiente sano, pulito e familiare. Ecco le locandine della scuola calcio