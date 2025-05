Engie inizia a lavorare a Ladispoli per i prossimi 20 anni ma non c'è traccia dei documenti sul sito • Terzo Binario News

Alcuni cittadini hanno lamentato mancanza di trasparenza da parte di palazzo Falcone

“Riceviamo da molti cittadini lamentele in merito alla scarsa trasparenza del sito del Comune di Ladispoli, sul quale è particolarmente difficile reperire informazioni, cosa che poi è effettivamente lo scopo dell’area Amministrazione Trasparente.

L’ultima riguarda l’ordinanza 45 del 23 Aprile con la quale si avvisa la popolazione che “A partire dal giorno 26/04/25 fino al 31/12/25 è vietata la sosta di tutti i veicoli, con rimozione forzata, nei tratti interessati ai lavori di intervento la pubblica illuminazione, tratti che saranno segnalati dai prescritti segnali stradali 48 ore prima di ogni intervento e che potranno avere interdizione in via temporanea della circolazione stradale” che permetterà alla Engie srl di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sull’illuminazione pubblica.

Quindi dal 26 aprile a tutto dicembre potranno essere segnalati lavori e divieti di parcheggio con le 48 ore di legge per permettere i lavori.

Tutto bene salvo che non si faccia riferimento al titolo che permette l’esecuzione dei lavori e non è banale perché significa che sia stata firmata la convenzione a seguito della gara e sia cominciata la ristrutturazione dell’illuminazione ma senza che siano disponibili pubblicamente, almeno in forma facilmente accessibile, i documenti che imporranno ai cittadini il rapporto con il nuovo Gestore del Servizio per i prossimi 20 (venti) anni perché tanto durerà la convenzione.

Infatti non è chiaro entro quanto finirà la fase 1 di manutenzione straordinaria e la procedura con la quale il servizio verrà erogato, inclusa la segnalazione dei disservizi, ripetiamo, per ben 20 anni. Insomma la solita poca chiarezza. Pubblichiamo queste lamentele sperando che il Comune di Ladispoli chiarisca”.