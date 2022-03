Energie rinnovabili, Cna sostenibile: ripartono i corsi on line per i tecnici - Terzo Binario News

Ripartono, già da questo mese, in modalità videoconferenza, i corsi a cura di CNA Sostenibile per l’aggiornamento obbligatorio dei responsabili tecnici delle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (Fer).

Negli ultimi anni, la platea di chi opera in questo settore si è ampliata grazie allo sviluppo delle rinnovabili, che ha ricevuto una forte spinta dagli incentivi per l’efficientamento energetico.

L’offerta formativa di CNA Sostenibile risponde all’esigenza, per le imprese, di adempiere regolarmente, ogni tre anni, all’obbligo di aggiornamento fissato dal decreto legislativo 28/2011, al fine di mantenere i requisiti necessari per eseguire gli interventi su pompe di calore, pannelli solari termici e sistemi fotovoltaici, così come su caldaie, caminetti e stufe a biomassa e poter quindi rilasciare gli attestati di conformità degli impianti.

I corsi, autorizzati dalla Regione Lazio, hanno, ciascuno, una durata di 16 ore e si articolano in tre aree, in base alla tipologia di impianto su cui l’impresa opera: termoidraulica, elettrica o entrambe.

La formazione a distanza è stata sperimentata con successo nelle ultime edizioni dei corsi Fer. Ci si può collegare all’aula virtuale da un personal computer o uno smartphone.

Le iscrizioni sono aperte.

Info e adesioni: CNA Sostenibile. Telefono 0761.1768320 – 1768301, ernestoallegrini@cnasostenibile.it.