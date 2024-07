EmerCRI Lazio 4, sabato esercitazione a Ladispoli con la croce Rossa Santa Severa • Terzo Binario News

Rivedere procedure, protocolli e conoscenze perché tutto sia operativo nel momento del bisogno: a questo servono le esercitazioni su larga scala come EmerCRILazio4, dal 4 al 7 luglio a Ladispoli, nell’ottica delle necessarie e fondamentali attività di pianificazione e preparazione in vista del Giubileo 2025 e delle oltre 30 milioni di presenze previste per l’occasione nel territorio di Roma.

Croce Rossa Italiana si sta muovendo per accrescere le sue capacità di risposta e potenziare le expertise dei Volontari distribuiti nei diversi comitati territoriali della regione. EmerCRI Lazio 4 è un campo di formazione organizzato dal Comitato Regionale Lazio, con il supporto sul territorio del Comitato S.Severa – S.Marinella, per valutare competenze ed abilità dei volontari nei settori:

assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi e maxi-emergenze;

attività di ricerca e soccorso di persone disperse in zone impervie;

soccorso in ambiente acquatico;

logistica in emergenza e telecomunicazioni;

ricongiungimento familiari – Restoring Family Links.

Anche in questa circostanza è previsto un Campo Base come da protocollo di attivazione delle strutture di emergenza di Croce Rossa Italiana, per cui negli spazi della Scuola “Rosario Livatino” di Ladispoli verranno allestiti:

una sala operativa/segreteria di coordinamento;

la cucina da campo ed il refettorio;

le aule per i corsi di formazione;

tutto ciò che attiene all’alloggiamento in termini di letti, servizi igienici e docce.

Mentre per la popolazione di tutte le fasce d’età, sabato 6 luglio a partire dalle ore 10:00 verrà allestito il CRIVILLAGEin piazza Rossellini, dove sono previste attività gratuite di:

misurazione glicemia e pressione;

rianimazione cardio polmonare (anche per bambini);

manovre di disostruzione pediatriche;

simulazione di guida in stato di ebrezza;

informazione su come affrontare eventi di emergenza.

Le attività di EmerCRILazio4si chiuderanno domenica 07 luglio con l’esercitazione Giubilex2024, finalizzata a valutare ed implementare la risposta dei moduli operativi sanitari (ambulanze, squadre di soccorritori a piedi, Posto Medico Avanzato) e la gestione delle strutture di coordinamento negli eventi a massiccio afflusso.

Più di 25 ambulanze coinvolte, 10 automezzi per la logistica ed il trasporto dei soccorritori,

2 sale operative mobili e 2 Posti Medici Avanzati per simulare scenari verosimili di intervento in situazioni di vita reale.

Queste le informazioni generali, a cui farà seguito dopo la conclusione delle simulazioni anche il dettaglio degli scenari esercitativi nonché gli Enti partecipanti alle specifiche simulazioni.