Settantaduenne conosce ragazzo a Termini, poi viene preso a picconate e rapinato • Terzo Binario News

Arrestato 19enne dalla Polizia al termine di una vicenda ancora da chiarire

Un uomo di 72 anni preso a picconate e poi rapinato di 55 euro. Un giovane di 19 anni, nato in Romania, arrestato per rapina aggravata, resistenza e lesioni. I due che, stando alle parole della vittima, si conoscono a Termini. Qui il 19enne chiede ospitalità all’uomo. Poi la situazione che degenera. Una versione, questa, al vaglio e nel mezzo quanto accaduto intorno alle 4 di lunedì primo luglio in via Palmiro Togliatti, dalle parti di Colli Aniene. Qui sarebbe stato urlato “dammi i soldi o ti ammazzo”, mentre c’è chi invocava aiuto.

Gli investigatori giunti sul posto ricevono la segnalazione di un ragazzo – con indosso una felpa nera con cappuccio, dei pantaloni chiari e delle scarpe da ginnastica – che armato di piccone cerca di accedere in un appartamento posto al terzo piano di una palazzina. Gli agenti, effettivamente, sulla strada notano un individuo che corrisponde alla descrizione fornita e che urlava contro le vetture in transito. Una volta bloccato e disarmato, viene trovato con del contante nascosto negli slip (55 euro).

I poliziotti, peraltro, notano che il vetro del portone del palazzo ha il vetro infranto. In più, si accorgono di tracce di sangue presenti nell’atrio che nelle scale condominiali. Seguendo la “scia”, arrivano davanti alla porta di casa, al terzo piano dell’edificio, che è visibilmente danneggiata. All’interno dell’abitazione c’è il 72enne, con una profonda ferita lacero contusa all’avambraccio destro e una ferita alla mano sinistra. Per lui, è necessario il trasporto all’ospedale Sandro Pertini (codice giallo, dieci giorni di prognosi).