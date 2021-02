È stata eletta dall’assemblea generale di Funzione Pubblica CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo la nuova segretaria generale Emanuela Nucerino.

Si tratta di una lavoratrice della sanità privata, in prima linea per la difesa dei lavoratori in questo comparto. I migliori auguri di buon lavoro da tutta la FP CGIL!

Segreteria FP CGIL CINOVI