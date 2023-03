Elezioni Santa Marinella, il movimento civico “Azione e Valori” sostiene la lista Moderati • Terzo Binario News

“Alle prossime elezioni amministrative, appoggiamo e sosteniamo la Lista Moderati per S. Marinella e S. Severa”.

A sostenerlo è Claudio Siviero, presidente del Movimento civico “Azione e Valori”, che da oltre cinque anni opera sul territorio.

“Il nostro movimento ha deciso che la Lista MODERATI ben rappresenta quei valori e quelle idee su cui il gruppo è fondato.

La lista pone la sua attenzione esclusivamente sui bisogni e le aspettative della nostra comunità. Il nostro gruppo fonda i suoi ideali in una politica moderata e liberale, fatta di persone, cittadini e professionisti convinti e determinati”, sostiene Siviero.

“In questi cinque anni, abbiamo dato appoggio al consigliere Bruno Ricci e con lui abbiamo lavorato sulle scelte e i programmi del consiglio comunale. Ora crediamo che la compagine di centro destra che si è delineata in questa corsa elettorale non ci rappresenti e non potrà farlo nei termini in cui essa si è formata” – continua il presidente di A&V

“Persone che in questi anni non hanno lavorato per il bene comune, che nulla hanno dato alla nostra comunità in termini di impegno politico e civile. Rappresentanti politici che nulla hanno a che vedere con il percorso liberale e con i valori da esso rappresentati”.

“Il movimento Azione e Valori è parte portante del nuovo corso che la lista MODERATI rappresenta” -conclude Siviero-

“Una lista formata da candidati che appartengono al territorio e che hanno scelto di lavorare solo ed esclusivamente a vantaggio della cittadina. Un gruppo pronto al confronto e al dialogo tra forze politiche serie e realmente intenzionate a tutelare gli interessi generali della nostra città”.

Il Presidente di Azione e Valori Claudio Siviero