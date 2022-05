Elezioni Ladispoli, gli orari dell'Ufficio Elettorale - Terzo Binario News

Al fine di garantire l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni amministrative, l’Ufficio Elettorale rimarrà aperto nei seguenti giorni:

Martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio 2022 dalle 09:00 alle 18:00

Venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Sabato 14 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle 12:00.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM, ENTRO IL 23 MAGGIO LA RICHIESTA DEL VOTO DOMICILIARE

L’Amministrazione comunale rende noto gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione” possono esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione.

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale entro il 23 maggio 2022 un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora.