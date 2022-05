Apre a Manziana lo Sportello Amico - Terzo Binario News

Debutta ufficialmente, dopo un periodo di sperimentazione, lo sportello amico, sportello telematico polifunzionale, un portale dedicato al Cittadino in cui potere usufruire di una vasta serie di servizi on line.

Servizi demografici, scolastici, sociali e ancora, uno spazio dedicato all’urbanistica, all’edilizia e alla vincolistica.

“Quello che presentiamo alla nostra Cittadinanza è uno strumento prezioso che agevolerà la presentazione di molte pratiche permettendo un’interazione garantita 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 – commenta il Sindaco Bruno Bruni – In questi dieci anni, come Amministrazione comunale, abbiamo fatto un notevole passo nella direzione di una digitalizzazione e messa on line di tutta una serie di servizi che precedentemente potevano e dovevano essere fatti solo in presenza, ponendo così il nostro Comune tra quelli più al passo con i tempi dell’intero comprensorio. Per questo mi sento di ringraziare sentitamente tutto il personale che ha seguito questa delicata e preziosa transizione.”



Proprio lo scorso giovedì è stato presentato lo sportello telematico dell’edilizia, incontro on line introdotto dal Vice Sindaco, Massimo Piras che così ha commentato l’attivazione di questi nuovi servizi on line:

“Sono davvero orgoglioso di questa svolta che posso definire storica. Per un “anziano funzionario” della pubblica amministrazione quale sono stato io, entrare “nell’era digitale” ha un impatto sia emotivo che tecnico pratico.Personalmente ho conosciuto come funzionava la Pubblica Amministrazione anni fa: la sua lentezza, la sua farraginosità e la sua distanza dai Cittadini.Ora è tutta un’altra cosa e sono convinto e mi auguro che molta altra strada si continuerà a fare anche nei prossimi anni. Il percorso intrapreso è irreversibile e questo non può che essere un vantaggio per i nostri Cittadini.Mi ripeto, sono davvero orgoglioso che ad avere introdotto queste novità, ovviamente anche sotto impulso della normativa, sia stata la nostra Amministrazione. Se con la memoria torniamo indietro a 10 o 5 anni fa, ci accorgiamo di quanta strada abbiamo percorso e di quanto davvero gli uffici ed i servizi comunali siano oggi più accessibili e trasparenti per tutta la comunità”Per consultare il portale:https://sportelloamico.comune.manziana.rm.it/