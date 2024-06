Elezioni Civitavecchia, Grasso: "Non ho grossi errori da rimproverarmi" • Terzo Binario News

«Non me l’aspettavo e certamente non in questi termini. Complimenti a Marco Piendibene, da civitavecchiese lui è il mio sindaco. È stato un ballottaggio caratterizzato dalla sportività».

Massimiliano Grasso ci ha provato, è andata male e il giorno dopo prova ad analizzare l’esito sancito dalle urne.

«Intanto ringrazio i 9.433 elettori che hanno dato fiducia a me e al progetto – dice il candidato sindaco del centrodestra – e non può passare inosservato il dato relativo agli oltre 2mila voti in più che il mio avversario ha incassato rispetto al primo turno mentre noi abbiamo ripreso gli stessi voti di 15 giorni fa.

È evidente che si è trattato di un voto di opinione forte, un segnale di discontinuità di cui va preso atto assumendomi le responsabilità politiche della sconfitta in quanto capo della coalizione. Tuttavia non ho grossi errori da rimproverarmi».

Sulla coalizione che lo ha ha sostenuto: «Arrivati meno voti di quanto ci aspettassimo, alcuni persi nel calo dell’affluenza. Sicuramente abbiamo pagato la divisione iniziale e non è solo una questione algebrica. Certo, con un centrodestra unito si sarebbe offerta alla città una proposta politica più solida, specie con un candidato sindaco diverso dal sindaco uscente. Metteremo a disposizione della città il nostro progetto almeno sui temi principali. Dai banchi della minoranza, il ruolo di consigliere l’ho svolto e la nostra sarà un’opposizione costruttiva e seria che convergerà sugli argomenti che si riterranno utili per Civitavecchia».

Poi uno guardo al futuro… in casa altrui: «Io credo che la coalizione composta da Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra abbia un ché di innaturale, che renderà Piendibene ostaggio degli alleati. Troppo divergenti le vedute dei tre soggetti politici fra loro, che a mio avviso non saranno in grado di garantire la governabilità. Anzi – scherza, ma non troppo, Grasso – il consigliere di maggioranza in più li penalizzerà. Contestualmente, mi preoccupano gli argomenti dove concordano come l’eolico off-shore».

