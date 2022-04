Elezioni Cerveteri, l'imprenditore Gianluca Paolacci con la Belardinelli alle Due Casette - Terzo Binario News

Parte da Due Casette, località rurale votata all’agricoltura, il viaggio di Annalisa Belardinelli, candidata a sindaco di Cerveteri.

Ospite di una conviviale, era accompagnata da Gianluca Paolacci, il 50enne imprenditore che scende in campo a sostegno dell’avvocato in corsa per il municipio.

Paolacci, molto conosciuto a Cerveteri, è nato e cresciuto tra le campagne di Due Casette, ed ora, la scelta, è stata quella di difendere i diritti dei suoi concittadini.

” Ci sentiamo dimenticati dall’istituzioni fra Due Casette , Furbara e Sasso.

Devo costatare che hanno ricevuto un trattamento da serie B – dice Paolacci – e negli anni le varie amministrazioni che si sono succedute hanno promesso, sbandierando programmi irrealizzati.

Oggi si cambia, queste località hanno bisogno di una presenza in consiglio comunale, di una persona che deve battere i pugni sul tavolo per far valere i diritti di una comunità dimenticata e distaccata dal centro cittadino.

La mia discesa in campo, voglio chiarire subito , è dettata dalla spinta di molti amici. Il nome di Paolacci si identifica in altre persone serie, giuste e motivate. Vogliamo che quest’area, composta da famiglie, anziani e giovani, abbia finalmente quanto gli spetta”.