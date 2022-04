Elezioni Cerveteri, il capogruppo Pd Gnazi sulla Gubetti: "È la nostra candidata, sarà una grande sindaca" - Terzo Binario News

“Alle prossime elezioni sosterrò Elena Gubetti. Elena è una persona seria, è preparata e soprattutto è una che lavora sodo.

In questi anni di vita amministrativa non si è mai risparmiata, occupandosi, spesso, anche di tematiche complesse.

E lo ha fatto sempre con grande generosità e, cosa importante, senza paura di esporsi a qualche critica. Insomma meno apparenze e più sostanza.

Che poi, forse, è proprio quello che serve in un momento storico come questo dove certe volte si tende a guardare più a quello che si posta e meno al lavoro quotidiano che si fa. Oggi pomeriggio, al SIX, la presenteremo ufficialmente. È la nostra candidata e sono sicuro che sarà un bravissimo Sindaco. Daje Elena!