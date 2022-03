Elezioni Cerveteri, De Angelis: "Moscherini carismatico, ora compattezza" - Terzo Binario News

“In queste ore la notizia si è trasformata da “ufficiosa” a “ufficiale” e siamo estremamente contenti che la scelta della candidatura a futuro Sindaco di Cerveteri, da parte della coalizione di centrodestra di cui ci onoriamo di far parte, sia stata compatta e unanime sulla carismatica figura di Gianni Moscherini.

Un candidato di notevole livello oltre che di grande competenza amministrativa, ad oggi considerato uno dei massimi esperti di portualità a livello territoriale e addirittura tra i primi dieci a quello nazionale, un manager prestato alla politica che rappresenta una proposta seria, autorevole e credibile con una notevole esperienza amministrativa, utile per far risorgere il territorio caerite e Cerveteri.

La scelta di Gianni Moscherini esprime il rigore con cui, noi tutti abbiamo ragionato sulle candidature ed è il risultato di un’indiscutibile volontà di cambiamento da parte di tutti i partiti di centrodestra, che hanno anteposto i contenuti ad ogni forma di propaganda, di rapporti politicisti o candidature d’effetto, scegliendo di legare i contenuti comuni al profilo migliore che potesse interpretarli.

La lista “Trasparenza e Legalità” sosterrà Moscherini a candidato Sindaco ed è orgogliosa e felice della scelta della coalizione proprio perché avvenuta, durante questi mesi, in piena sintonia e che dimostra i grandi passi avanti fatti per raggiungere un centrodestra unito e coeso a Cerveteri che lavora e lavorerà in modo sinergico per vincere e sostituire le tante “chiacchiere” dell’era Pascucci con i “fatti” e la sostanza perchè Cerveteri merita un’amministrazione capace di raggiungere importanti obiettivi e che abbia a cuore, come priorità, il bene dei cittadini.

Ci auguriamo che, già nei prossimi giorni, altre liste civiche e le realtà che hanno inteso fino ad oggi percorrere una strada diversa, vogliano intraprendere questa bella avventura insieme a noi.

Lista “ TRASPARENZA E LEGALITA’ “ per GIANNI MOSCHERINI SINDACO

ALDO DE ANGELIS

Consigliere Comune di Cerveteri

ListaTRASPARENZA E LEGALITA’