Eletto il Direttivo della Consulta dei cittadini con disabilità del Comune di Cerveteri • Terzo Binario News

Prossimo passo, l’elezione del Presidente e del Vicepresidente. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Al Direttivo, l’augurio di buon lavoro e l’impegno ad essere sempre al loro fianco”

Si è svolta questa mattina all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone la prima assemblea della Consulta cittadina permanente per le politiche a favore delle persone e delle famiglie con disabilità.

Alla presenza del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, del Dirigente Emiliano Magnosi, della Responsabile dei Servizi Sociali Giorgia Medori, della Consigliera comunale e membro della Commissione Politiche Sociali Antonella Di Cola e, tra il pubblico, del Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia e del Consigliere comunale Enrico Alessandrini, l’assemblea ha provveduto al primo atto ufficiale della Consulta, ovvero l’elezione del Direttivo. Presente inoltre, il Capo di Gabinetto Francesca Appetiti, che affianca il Sindaco nelle tematiche legate alle Politiche Sociali.

Sono stati eletti, Giuseppe Mele, Michele Gallina, Noemi Crimi, Mauro Capasso, Monia Dolgan, Roberta Arseni, Roberta Bodecchi, Roberto Lucia, Dalila Sahnoune, Katia Blasi e Cinzia Ciammaruchi. A breve, la Consulta tornerà a riunirsi per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente.

“Al primo Direttivo della Consulta cittadina per i cittadini con Disabilità auguro un ottimo e proficuo lavoro, rinnovando loro il mio impegno personale ad essere al loro fianco e a disposizione per ogni necessità o richiesta di approfondimenti o chiarimenti – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – la Consulta è uno strumento importante, perché punta a coinvolgere in maniera attiva le famiglie e le persone che ogni giorno vivono con una disabilità in casa o che indipendentemente da questo, si impegnano in maniera attiva nel campo delle politiche sociali. La nascita della Consulta era un impegno preciso che ci eravamo presi e dopo l’approvazione unanime in Consiglio comunale del Regolamento per il suo funzionamento ora prende il via ufficialmente l’attività di questo organo”.

“Obiettivo della Consulta – prosegue il Sindaco Gubetti – è promuovere iniziative di supporto a quanti sono in condizioni di disagio psicofisico e svantaggio sociale e difendere diritti e doveri dei cittadini con disabilità. La Consulta può promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche, rilevazioni di competenza senza alcun onere per l’Amministrazione. Sono certa che da questa realtà ne scaturiranno iniziative estremamente positive per la collettività. Quella tenutasi oggi è solamente la prima riunione e le adesioni sono sempre aperte: possono iscriversi genitori o famigliari di persone con disabilità residenti a Cerveteri, singoli cittadini interessati, operatori, associazioni o enti del terzo settore. Invito quindi chiunque sia interessato a presentare formale adesione”

“Ci tengo con l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – a ringraziare tutti coloro che si sono iscritti alla Consulta e i cittadini che hanno dato la propria disponibilità a comporre il Direttivo. Un impegno importante al servizio della comunità. Un impegno che apprezzo particolarmente e che mi rende orgogliosa di essere Sindaco di questa città, una città capace di fare rete e di mettersi a disposizione del prossimo. Allo stesso modo, ci tengo a ringraziare i componenti della Commissione Consiliare Sanità, assistenza, Servizi Sociali e Protezione Civile e la Presidente, Consigliera Adele Prosperi, per il lavoro svolto all’interno della Commissione”