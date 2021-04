Elana Gym di Cerveteri sugli scudi: le farfalle del Gold centrano diversi successi - Terzo Binario News

Ancora vittorie per la Elana Gym di Cerveteri. La società di ginnastica ritmica etrusca coglie un importante successo ai Campionati Regionali FGI – Federazione Ginnastica Italia Regione Lazio ottenendo uno straordinario primo posto con la squadra allieve Gold 3 (composta dalle ginnaste Elisa Vlashi, Sofia Camilli e Chiara Salzano) e un bellissimo quarto con la Gold 1 (in gara Elisa Ferrari, Giulia Spaziani, Asia Transilvani e Beatrice Iaselli).

Un risultato ancor più importante, in considerazione soprattutto che la squadra delle allieve Gold 3 sarà l’unica realtà in tutto il Lazio a partecipare ai prossimi Campionati Nazionali di Desio.

Le farfalle ceriti continuano sulla strada dei successi grazie a un lavoro duro e intenso che ha premiato la tenacia dell’insegnante Elena Costantin e del presidente Ovidio Radu .

“Nonostante il periodo e le restrizioni stiamo raccogliendo dei buoni risultati -afferma Radu – la forza delle allieve non conosce ostacoli e anche nel week end passato abbiamo dato dimostrazione di avere le carte in regola per contenderci i titoli nazionali. Siamo saliti sul podio con le nostre due formazioni raggiungendo un ambito traguardo, le finali di Desio”.