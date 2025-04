Educare alla non violenza, il progetto Asl Roma 4 al San Francesco di Anguillara • Terzo Binario News

Si è svolta presso l’aula magna dell’IC San Francesco di Anguillara la prima sessione del progetto “EDUCARE ALLA NON VIOLENZA: la gestione dei conflitti, la promozione dei comportamenti cooperativi e la prevenzione del disagio psico-sociale”.

Un’iniziativa che mira a contrastare il bullismo, il cyberbullismo e l’emarginazione sociale tra i giovani, coinvolgendo attivamente scuole e famiglie. Organizzato dalla UOC Tutela Salute Donna, Coppia, Prevenzione Età Evolutiva, Soggetti Fragili ed Immigrati della ASL Roma 4, l’attività si inserisce nel Piano di Prevenzione Regionale – Scuole che Promuovono Salute (PP01).

“Il progetto – ha dichiarato la dottoressa Gabriella Lotti, Direttore della UOC Tutela Salute della ASL Roma 4 – fa parte di una più ampia iniziativa che promuove l’educazione al rispetto e alla non violenza, coinvolgendo l’intera comunità educante.”

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato oltre 100 persone tra docenti e genitori, gli operatori del Consultorio Familiare e le psicologhe dello Sportello Antiviolenza della Procura hanno affrontato vari temi: dai comportamenti discriminatori e manifestazioni violente contro chi percepito come diverso, che si verificano sempre più spesso nelle scuole, ai servizi di supporto messi in campo dalla Roma 4, come lo Spazio Giovani e lo Sportello Antiviolenza in Procura.

“Questa iniziativa – ha sottolineato il dottor Luca Casagni, referente ASL Roma 4 della Rete delle Scuole che promuovono Salute – fa parte delle ‘pratiche raccomandate’ nel manuale regionale che ha l’obiettivo di creare un sistema educativo basato sulla prevenzione, sull’inclusione e sul benessere scolastico.”

Il prossimo incontro si terrà il 2 aprile presso l’IC Barbara Rizzo, aula Bastianelli, a Formello dalle ore 14.30 alle 16.30.