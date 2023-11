Ecco la novità dalla Molinari: arriva la Limited Edition A Shot Of Italy • Terzo Binario News

Molinari, storica azienda fondata nel 1945 da Angelo Molinari e oggi leader di mercato nel settore dei liquori dolci, presenta la nuova limited edition “A Shot of Italy” del suo prodotto più importante Molinari extra.

Oggi, la classica bottiglia Molinari si rinnova in una versione Limited Edition, presentandosi in una veste completamente inedita: un nuovo abito per mostrarsi al mondo così diversa, ma anche così uguale a sé stessa. Perché ogni bottiglia Molinari racchiude tutto l’orgoglio di essere italiani e la voglia di mostrarlo al mondo.

E oggi la storia di Molinari è pronta per impreziosirsi di un nuovo scintillante tassello: LucaBarcellona, un artista italiano di fama internazionale che entra nella street culture degli anni ‘90 iniziando come writer, per poi esplorare il mondo della calligrafia e dell’illustrazione.

Attraverso il segno inconfondibile dell’artista prende forma il manifesto di Molinari, che celebra la condivisione e la socialità e che riassume in poche righe i valori e l’Heritage del brand. Un manifesto che merita di essere raccontato, condiviso e comunicato, e che è perfettamente sintetizzato nel claim della campagna di comunicazione da cui prende vita questo progetto: “Ashotof Italy”.

Cambiare senza mai cambiare, è forse questa la sfida più grande e la maggiore soddisfazione di chi riesce a innovarsi senza rinnegare la parte più vera di sé, rinnovandosi nella forma ma mai nella sostanza.

“Siamoparticolarmenteorgogliosidiquestoprogettoattraversocuiraccontiamo ainostriconsumatori il manifesto del Brand. Condivisione, socialità, tradizione e italianità sono i valoriportanti e rappresentano le fondamenta su cui èstata costruita anno dopo anno la storia diMolinariedaoggiarricchisconoulteriormentelanostraiconicabottiglia”dichiara Anna Ballirano, Direttore Marketing Molinari.

Il progetto ideato e curato dalla creative community KleinRusso ha avuto il suo culmine con l’evento esclusivo per il lancio della Limited Edition by Luca Barcellona, organizzato nell’incantevole cornice dell’AcquaroofTerrazzaMolinari.

“Siamofieridiavercontribuitoarealizzarequestoprogettocheracchiude tuttoillavorostrategico e creativo svolto insieme al brand in questi anni e che trova la sintesi perfetta nelmanifesto. Luca Barcellona è stata la scelta ideale per dargli forma e rendere questa LimitedEditiondavverounica”dichiara Antonio Fatini, Partner e Chief Creative Officer di KleinRusso.

Oltre agli ospiti della serata, la nuova veste della bottiglia è stata svelata in anteprima anche sui canali social di Molinari. Durante l’evento l’artista si è inoltre esibito in una “live session” e ha personalizzato a mano alcune bottiglie, poi omaggiate agli invitati.

La nuova bottiglia Molinari Extra realizzata da Luca Barcellona, in Limited Edition, è già diventata un oggetto del desiderio per cultori e appassionati. Qualcosa da possedere, ammirare e custodire: un altro piccolo e prezioso pezzo della storia di questa azienda italianissima ma dalla forte vocazione internazionale.

Per quanto riguarda la comunicazione, il racconto della Limited Edition si declina su diversi touchpoint: dalla landing page ai contenuti social, passando per una campagna display e i video promo teaser e reveal. Pianificazione a cura di HavasMedia.

Molinari

Nasce nel 1945 dalla brillante mente di Angelo Molinari, esperto liquorista, che nel retro di casa, crea un prodotto dal gusto inconfondibile, la Molinari extra.

La storia narra che in piena “Dolce vita”, Angelo Molinari suggerisse ai barman di via Veneto a Roma di conquistare i divi di Hollywood con un bicchiere di Molinari con tre chicchi di caffè, nacque così il mito di “sambuca con la mosca”, un successo immediato che diede fama internazionale al marchio e lo rese uno dei prodotti italiani più noti al mondo.

Grazie ad un attento spirito imprenditoriale, Molinari costruisce su questo successo un’azienda solidissima, oggi la società è condotta, infatti, dalla terza generazione della famiglia e supera i 9 milioni annui di bottiglie, di cui circa un terzo destinate all’esportazione in oltre 70 paesi nel mondo.

Molinari Extra

È un liquore dolce dall’inebriante profumo di anice, preparato con una ricetta che i Molinari custodiscono gelosamente, a base di semi di anice stellato, zucchero, erbe e spezie di qualità particolarmente pregiate. È versatile, può essere gustata liscia, ghiacciata, nel caffè, all’interno di cocktail, il gusto dolce ma deciso di Molinari Extra la rende adatta per tantissime ricette, dalle più fresche alle più sofisticate.