Alla Biblioteca di Ladispoli il docufilm su Aldo Moro, un evento da non perdere • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che presso la sala conferenze della biblioteca, giovedì 9 novembre alle ore 15.00, è in programma l’evento “ Non è un caso, Moro – Proiezione del docufilm e dibattito”.

Si tratta di un film indipendente del regista e attore perugino Tommaso Minniti, basato sulle inchieste dello scrittore e giornalista investigativo Paolo Cucchiarelli, collaboratore dell’ANSA, che ha seguito casi politico-giudiziari eclatanti del nostro paese. Con l’indagine su Aldo Moro ha provato a ricostruire la verità sul delitto, mostrando con coraggio anche tutto ciò che non è mai stato svelato al grande pubblico. Dal suo lavoro sono stati pubblicati i due libri, editi da Ponte alle Grazie, L’ultima notte di Aldo Moro e Morte di un Presidente.

Minniti con questa opera indipendente ha voluto offrire al pubblico un “documento onesto che tratta dell’affaire Moro, senza mai considerarlo un caso”: il documentario ricostruisce quindi i momenti di questa storia rimossi dall’immaginario collettivo perché omessi, mistificati, sepolti, e mostra con coraggio tutto ciò che non è stato mai detto sul delitto Moro. La Casa del Sole TV presenta con orgoglio questa opera perché la ritiene il punto di partenza necessario per chiunque voglia ricostruire la dignità e il ruolo del nostro Paese, sul fondamento della verità. Saranno presenti al dibattito: Tommasi Minniti, regista del docufilm e Margherita Furlan, direttrice de La Casa del Sole TV. Vi anticipiamo che, successivamente, nella nostra città avremo ospite anche Paolo Cucchiarelli che presenterà i due libri derivati dall’inchiesta sul delitto Moro. Sarà un pomeriggio unico, interessante e stimolante, in cui gli spettatori non potranno fare a meno di riflettere sul significato profondo di quegli eventi, sul ruolo dell’informazione e su quanto dovremmo pretendere che essa sia sempre al servizio del bene comune.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito.