Ecco il gran giorno: Tarquinia in audizione come candidata Capitale della Cultura • Terzo Binario News

Tarquinia, candidata capofila della rete dei 12 Comuni della Destination Management Organization Etruskey, si prepara per l’audizione finale davanti alla Commissione del Ministero della Cultura, che decreterà la Capitale Italiana della Cultura 2028.

L’appuntamento è fissato per venerdi 27 febbraio alle ore 15:15 e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura.

A presentare il dossier dal titolo “La cultura è volo” e a illustrare i progetti, che animano la proposta, saranno i membri di una delegazione di alto profilo:

Francesco Sposetti, Sindaco di Tarquinia;

Vincenzo Bellelli, Direttore PACT (Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia);

Letizia Casuccio, Presidente DMO Etruskey;

Raffaele Latrofa, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Set-tentrionale (porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta);

Lorenza Fruci, Coordinatrice del Dossier;

Francesco Spano, Direttore Federculture.

Saranno inoltre pronti a fornire ulteriori dettagli e a rispondere alle domande della Com-missione, testimoniando la solidità e la completezza del progetto:

Federica Scala, Destination Manager DMO Etruskey;

Luca Gufi, in rappresentanza del Comune di Tarquinia;

Michele Pigliucci, Professore di Geografia economica e politica presso la Link Campus University.

L’ingresso nella decina delle città finaliste rappresenta un traguardo straordinario e il co-ronamento di un lavoro intenso e partecipato, avviato nel 2022 dalla DMO Etruskey con una governance da subito attiva e capillare, che ha coinvolto i dodici comuni associati (Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa) in un percorso di valorizzazione culturale e territoriale.

Una candidatura di sistema, dunque non occasionale, sostenuta anche da un partena-riato istituzionale importante, composto dal PACT Parco Archeologico di Cerveteri e Tar-quinia -sito UNESCO dal 2004-, dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, dalla Direzio-ne Regionale Musei Nazionali Lazio e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale.

L’audizione rappresenterà non solo un momento di valutazione, ma anche un’occasione per presentare al Paese la straordinaria offerta culturale e turistica che il territorio della DMO Etruskey è in grado di offrire.