"Eccellenze sportive 2024 - Civitavecchia terra di Campioni": domani i premi ai migliori atleti • Terzo Binario News

Lo sport civitavecchiese premiato al Pincio… dal Pincio. Domani dalle 15 all’aula Pucci si tiene “Eccellenze sportive 2024 – Civitavecchia terra di Campioni”, un evento nel quale «saranno premiate le realtà sportive e gli atleti che si sono distinti nel 2024 (e non erano ancora stati oggetto di riconoscimento)» come scrive il Comune di Civitavecchia nella presentazione.

In tutto verranno consegnate 210 medaglie e 35 targhe a tutti gli sportivi civitavecchiesi che si sono distinti a tutti i livelli e la kermesse vanta il patrocinio del Coni regionale. Sportivi intesi sia come singoli che come squadre.

«Le segnalazioni sono partite dalle associazioni sportive su richiesta del Pincio – spiega il delegato comunale allo sport Patrizio Pacifico – basandosi su un’idea semplice: premiare i migliori atleti e i sodalizi per il 2024. Saranno ovviamente premiati alcuni ma non tutti, perché il budget è di poche centinaia di euro».

Pacifico poi guarda più in là su cosa questa manifestazione debba diventare negli anni a venire: «Si vuole dare merito a coloro che hanno ottenuto risultati a qualsiasi livello, facendola diventare una tappa fissa. In questo caso, la selezione è partita sia dalle società sportive e ha riguardato squadre e singoli, con la volontà di allargare al massimo la platea.

Poi al Comune è stata effettuata una scrematura ma rimanendo sempre fedeli al concetto di premiare quanti più sportivi possibile. L’ambizione è quella di ritornare al Galà dello Sport vero e proprio già dal prossimo anno».

L’elenco dei 13 che verranno premiati con la targa: Daniele Fiorelli, campione italiano di nuoto; Leandro Galioto, campione del Mondo di arco 3D; Matteo Sargolini, campione italiano Under 18 di padel e miglior giovane d’Italia; Lorenzo Sargolini, campione italiano di padel Under 14; Marco Lodadio, campione italiano e bronzo Europeo agli anelli; Michela D’Amico, campionessa del mondo ed europea di nuoto Master in vasca e in acque libere; Maurizio Valiserra, campione italiano di nuoto Master; Giordano Conti, campione italiano Muay Thai; Asia Bernardini, argento nei 2mila Siepi; Francesca Serafini, vincitrice del Trofeo Turistico Regione Lazio 1; Vittoria Marconi, campionessa italiana di IQ foil under 16; Cecilia Pampinella, campionessa italiana e del mondo junior 2024 e Tommaso Pampinella, campione Italiano di SUP.