Inaugurato il centro famiglie La Stella a San Liborio, il plauso di Civitavecchia e Santa Marinella • Terzo Binario News

Questa mattina il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha inaugurato ufficialmente il Centro Famiglie “La Stella”, una nuova struttura dedicata al supporto delle famiglie, con servizi gratuiti di mediazione familiare, consulenze psicologiche, sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio educativo.

Situato nel Quartiere San Liborio, il centro nasce dalla collaborazione tra i Comuni del Distretto Socio-Sanitario 1 Roma 4 – Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere – con il sostegno della Regione Lazio. La gestione è affidata alla Cooperativa Sociale Luogocomune, al Centro di Solidarietà Il Ponte e alla Cooperativa Sociale Solidarietà, tre realtà di grande esperienza nel settore del welfare e del sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

“Con l’apertura del Centro Famiglie ‘La Stella’ compiamo un passo importante verso una città più inclusiva e attenta alle esigenze dei suoi cittadini. È un luogo di ascolto e sostegno, pensato per accompagnare le famiglie nei momenti di difficoltà e per promuovere il benessere della nostra comunità” – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene durante l’inaugurazione.

Anche l’Assessore ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni, ha espresso soddisfazione per il progetto: “L’amministrazione crede fortemente nell’importanza di investire nel sociale e nella famiglia. ‘La Stella’ sarà un punto di riferimento concreto per chi ha bisogno di aiuto, con un’ampia gamma di servizi dedicati ai genitori e ai minori”.

L’amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento alla Regione Lazio, per la grande importanza che continua a dare ai centri famiglia. Un doveroso riconoscimento va inoltre agli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia, per il grande lavoro svolto e per la capacità progettuale che continuano a dimostrare, contribuendo concretamente alla crescita e al rafforzamento della rete di supporto sociale sul territorio.

“Voglio ringraziare le associazioni Cooperativa Sociale “Luogo Comune”, Il Ponte Centro di Solidarietà OdV e Solidarietà Società Cooperativa Sociale che gestiranno il Centro Servizi Famiglia – ha dichiarato il sindaco Tidei durante i saluti istituzionali- La loro esperienza in materia di supporto alla genitorialità, di tutela e protezione dei minori e di sostegno alle famiglie che vivono situazioni problematiche, sono una garanzia per il nostro territorio e rappresenta un punto di riferimento per chi vive situazioni complesse e necessita di un supporto su più livelli. Sarà un luogo accogliente, in cui le persone si sentiranno a casa, e questo è essenziale per sostenere un’istituzione che oggi, più che mai, necessita di cura: la famiglia».

Il Centro, situato in viale Archilde Izzi, 2 angolo via Padre Giovanni Battista Labat, nel quartiere San Liborio, offre una vasta gamma di servizi gratuiti rivolti a famiglie, minori e singoli cittadini, tra cui consulenza psicologica e pedagogica, mediazione familiare, supporto alla genitorialità, doposcuola e laboratori di prevenzione del disagio educativo.L’obiettivo del centro è rafforzare la rete sociale locale, fornendo uno spazio di ascolto e di supporto per chi affronta difficoltà personali e familiari

“La collaborazione di tanti enti è un elemento importante per questo progetto: i disagi della popolazione stanno crescendo e sono sempre più complessi. Serve un lavoro di squadra per rispondere a questi bisogni. Come Comune crediamo moltissimo in questa iniziativa”, ha affermato l’assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio.

Per informazioni e appuntamenti, il Centro Famiglie “La Stella” è raggiungibile al numero 389 0921510.