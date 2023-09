Il Singita a Fregene premiato miglior stabilimento d'Italia • Terzo Binario News

Lo stabilimento più bello d’Italia si trova a Fregene.

Si tratta del Singita Miracle Beach, uno dei luoghi più amati del litorale in particolare dai giovani.

A stabilirlo non è il gestore stesso dell’ attività, ma Mondo Balneare, che nell’ ambito del concorso Best Beach, ha assegnato anche quest’anno, gli Oscar delle spiagge italiane.

Nella motivazione si legge: “Una spiaggia dove, oltre a sentirsi a casa propria, si respira aria di libertà e si provano emozioni uniche. Singita Miracle Beach ha creato un nuovo modo di vivere le giornate al mare, proponendo ai propri ospiti animazioni scenografiche, eventi speciali, squisita gentilezza e un senso di appartenenza e inclusione dall’alba al tramonto per tutti, senza nemmeno la necessità di affittare un ombrellone. Oltre a ciò, da ammirare sono l’elevata attenzione all’ecosostenibilità e i costanti investimenti in formazione dello staff. Tutto questo e molto altro hanno permesso al Singita Miracle Beach di superare il concetto tradizionale di stabilimento balneare, diventando un modello da prendere come esempio per la futura evoluzione della spiaggia, e perciò meritevole del premio Best Beach 2023”.

Un riconoscimento che non è però una novità per lo stabilimento di Fregene: lo stesso premio se lo era aggiudicato anche nel 2021