È Paolo Pasqualini l’uomo sbranato dai cani a Manziana: aveva 39anni • Terzo Binario News

Rintracciati anche i proprietari dei tre animali, rischiano l’accusa di omicidio colposo

Numerose ferite al corpo e in particolare sulle braccia, segno di un combattimento nel quale l’uomo avrebbe cercato di difendersi dai tre animali. Sono quelle infatti a far ritenere a chi sta ricostruendo l’accaduto che il 39enne ucciso da tre rotweiler mentre si allenava in un bosco a Manziana, quando i tre cani gli si sono scagliati addosso, avrebbe cercato di allontanarli e di ripararsi con le braccia.

Quel runner ora ha un nome dopo essere stato identificato dai Carabinieri. Si chiama Paolo Pasqualini. Era caporeparto in un supermercato di Roma, ma con un progetto per cambiare vita vista l’iscrizione alla facoltà di Scienze Motorie.

I tre cani che lo hanno aggredito nel bosco della Manziana erano usciti dal giardino di una casa poco lontano. Sono stati catturati e ora si trovano in una struttura per animali. I proprietari – una coppia di Manziana – sono stati rintracciati dai carambinieri e ora rischiano un’incriminazione per omessa custodia di animali e omicidio colposo. Nelle prossime ore i militari invieranno una prima informativa alla Procura di Civitavecchia che valuterà l’ipotesi di reato e l’eventuale iscrizione della coppia nel registro degli indagati.

