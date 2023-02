È morto Gino Borgna, ex sindaco di Cerveteri • Terzo Binario News

Il commento dell’attuale Sindaco Gubetti: “Cerveteri perde un pezzo di storia”

Risveglio triste questa mattina per la città di Cerveteri: si è spento Gino Borgna, ex Sindaco di Cerveteri.

Una città in lutto questa mattina, che ha appreso tramite il figlio di Gino, Franco, la scomparsa di uno dei Sindaci del passato più amati della città.

Tra i primi commenti, quello di Elena Gubetti, attuale Sindaco di Cerveteri, che dichiara:

“Con la scomparsa di Gino Borgna se ne va un pezzo di storia della città!

Ho appena appreso, con profonda tristezza, la scomparsa di Gino Borgna, ex Sindaco di Cerveteri e persona molto amata nella nostra comunità.

Gino parlava e affascinava in tanti modi, con la sua presenza e con la sua memoria sempre viva!

Quando era Sindaco lui, io ero lontanissima da Cerveteri e probabilmente mai avrei immaginato in vita mia, che un giorno avrei potuto ereditare quel ruolo che Gino ha ricoperto con grandissima passione.

Ho conosciuto Gino Borgna in maniera più diretta, solamente di recente, da quando sono diventata io il Sindaco.

Che tempra, che vigore, che forza quando il 4 novembre scorso, come ogni anno, partecipó alla Festa dell’Unità d’Italia e Festa delle Forze Armate in Piazza al Monumento ai Caduti. Che onore per me fu potergli passare la parola, in un intervento carico d’amore e d’affetto per la nostra patria e la nostra storia.

E che onore anche sentirmi chiamare Sindaco da lui.

A nome di tutta la comunità mando un grandissimo abbraccio alla famiglia di Gino e a tutte le persone che lo hanno amato.

Buon viaggio, Sindaco Gino!”