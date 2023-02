Domani i funerali del sindaco emerito di Cerveteri Gino Borgna • Terzo Binario News

Si svolgeranno domani, venerdì 10 febbraio alle ore 15:00 presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore in Piazza Santa Maria a Cerveteri i funerali del Sindaco emerito di Cerveteri Gino Borgna.

Classe 1930, Borgna ancora oggi, a tanti anni di distanza dal suo mandato da Sindaco, in città era rispettato e ben voluto da tantissime persone, sia più adulte, che lo hanno potuto conoscere sin dai tempi in cui era primo cittadino, che più giovani, che vedevano in lui una figura saggia, di esperienza, dalla quale prendere esempio.

La redazione di terzobinario si unisce al dolore della famiglia Borgna e a quello di tutti coloro che lo hanno conosciuto.