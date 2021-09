Due ricci cadono nella piscina vuota: salvati da FareAmbiente Cerveteri - Terzo Binario News

“Una piscina vuota…Che si sarebbe potuta trasformare in un abisso senza luce per questi piccoli di Riccio europeo (Erinaceus europaeus).

Caduti in una piscina condominiale in disuso questi cuccioli si erano rannicchiati impauriti in un angolo, trovando conforto l’un l’altro e non sapendo cos’altro fare se non attendere l’arrivo di una mamma che però non sarebbe mai giunta.

Eppure senza saperlo per loro c’era ancora speranza, infatti sono stati notati da una condomina dal balcone antistante che non ha perso tempo contattandoci.

Giunti sul posto gli agenti hanno dovuto constatare amaramente che uno dei 5 cuccioli non ce l’aveva fatta, se n’era andato per la fame e la sete stretto comunque tra i suoi fratelli, in un abbraccio di aculei che però non gli ha fatto alcun male.

Recuperati senza indugio i 4 piccoli sopravvissuti sono stati fatti con urgenza visitare da un medico veterinario con esperienza nel trattamento della fauna selvatica, la quale si è occupata di due piccoli che versavano in un stato fortemente debilitato salvandoli dalla triste fine del fratellino.

Adesso tutti e quattro raggiungeranno con una staffetta i volontari dell’Associazione “La Ninna” Centro Recupero Ricci dove riceveranno tutte le cure e le premure necessarie per poi essere rimessi in libertà, sempre insieme ma più forti di prima.

Il nostro Nucleo ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per il benessere e la salvezza di questi piccoli che nonostante la loro pungente corazza erano più che mai indifesi”.

FareAmbiente Cerveteri