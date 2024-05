Due casi disperati, due cani da slavare al più presto • Terzo Binario News

DUE ANIME IN UNA … TUTTO FINITOOOOOO. IL PADRONE È MORTO ALL’IMPROVVISO E LUI HA SOLO LA STRADA .senza parenti 8 ANNI ,4 KG UNA PULCE INDIFESA CHE CERCA OVUNQUE CON GLI OCCHI RASSICURAZIONI SOLO IL SUO PIANTO FA STRINGERE IL CUORE

SI APRONO LE PORTE DEL CANILE VI PREGO COL CUORE SALVATE QUESTA CREATURA CHE NON HA PIÙ NULLA

INFO 338 691 6893 Vi prego chiamate

I SONO APPELLI CHE NON VORREI MAI FARE MA DEVO

URGENTE NON SIAMO AL TERZO MONDO MA AL SUD ITALIA



NAPOLI… SAMBA 3 ANNI CIÒ CHE RESTA DI UNA PIT TORTURATA E SFRUTTATA PER SFORNARE CUCCIOLI CHE LE VENIVANO STRAPPATI PREMATURAMENTE PER DENARO OVVIAMENTE SEQUESTRATA E POI FINITA AL CANILE DI ZONA

PER FAVORE ANDATE NEI CANILI… FA MALE VEDERE TUTTI QUEI CANI CHE ASPETTANO DI ESSERE SALVI… QUANTE ANIME IN PENA…

SAMBA SONO GIORNI CHE NON TOCCA CIBO… NON MORIRE PICCOLA… TI PREGO NON MORIRE ANCORA… DAMMI IL TEMPO PER TROVARTI UNA FAMIGLIA… DAMMI IL TEMPO DI SENTIRE MENO IL PESO DI NON RIUSCIRE A SALVARVI TUTTI… SIETE TALMENTE TANTI… ED IO SONO SOLO A COMBATTERE

3 ANNI TG 18 KG… DA UN GIORNO ALL’ALTRO PORTATA IN CANILE… COSÌ GIOVANE HA SMESSO DI VIVERE… È TERRORIZZATA … IN CANILE SEMBRA NON REAGIRE PIÙ …

SAMBA UN PEZZO DI PANE… VACCINATA CHIP E STERILIZZATA LA PORTIAMO ANCHE AL CENTRO E NORD ITALIA PUR DI SALVARLA

Siamo a NAPOLI se vuoi SALVARLA scrivici SUBITO su whatsapp al 339 283 14 22 FATE PRESTO