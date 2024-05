Libri, a Civitavecchia la presentazione di "A metà strada" di Silvio Moretti • Terzo Binario News

Giovedì 9 maggio alle ore 18 la Fondazione Cariciv, nella Sala Convegni “Giusi Gurrado”, in via del Risorgimento 8/12, ospita la presentazione di “A metà strada”, il romanzo d’esordio di Silvio Moretti, pubblicato dalla casa editrice “Scatole Parlanti”.

«Chi non desidererebbe almeno una volta poter parlare con un proprio caro scomparso? Il libro nasce proprio da questa domanda – spiega l’autore -.

“A metà strada” è la storia di un figlio e di un padre. L’esistenza di Giuliano, il protagonista, viene infatti narrata e osservata da Andrea, suo padre, prematuramente scomparso ma ancora al suo fianco. Le vicissitudini della vita di Giuliano, tra amori, scelte e difficoltà, sono quindi permeate dalla forza di un legame che valica la morte, in un romanzo esistenziale-fantastico che sfuma i confini tra il mondo reale e l’aldilà. Ho voluto coniugare una narrazione reale, che potrebbe apparire abitudinaria – vivere, lavorare, amare ecc. –, con elementi sovrannaturali – la morte, l’aldilà – che potessero rompere il contatto con la realtà, portando la storia ad avere un aspetto distintivo che la illuminasse, che potesse far commuovere e far dire che, comunque vadano le cose nella vita, valga la pena viverla. E può essere, al tempo stesso, un romanzo di formazione perché segue le vicende della vita di Giuliano, il figlio e per certi versi di formazione anche per Andrea, il padre che, da morto, riconsidera la sua vita trascorsa nel rapporto con il figlio».

Silvio Moretti è nato a Civitavecchia, dove ha studiato, da tempo vive a Vitorchiano (VT). È uno studioso dello scrittore Achille Campanile, conosciuto e frequentato negli anni Settanta, sul quale ha realizzato, insieme ad Angelo Cannatà, un sito web e del quale ha curato, sempre con Angelo Cannatà, alcune pubblicazioni per le edizioni Aragno:”Autoritratto” (2008), “Urgentissime da evadere” (2010) e “Grazie, arcavolo! Raccolta di scritti inediti e dispersi” (2017).

Giovedì, con l’autore civitavecchiese interverranno Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione, Fabrizio Barbaranelli e Maria Zeno. Letture a cura di Ettore Falzetti e Angelo Cannatà, accompagnamento musicale del M° Daniele Mutino.