Giornata di lavoro intenso per le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente, impegnate per la rimozione di due alveari a Ladispoli.

Uno si trovava sopra un albero, l’altro sotto un balcone.

In entrambi i casi, le api son state aspirate, messe in sicurezza e portate in un luogo più idoneo alla loro proliferazione, oltre che alla produzione del miele.