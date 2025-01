Droga e pistola finta in auto, 21enne denunciato a Torrevecchia • Terzo Binario News

Nella serata di ieri, in via di Torrevecchia incrocio con via Numai un automobilista romano di 21 anni, con precedenti, è stato fermato a bordo della propria auto e a seguito di un controllo d’iniziativa dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, è stato trovato in possesso di un involucro contenente poco più di 2 g di cocaina, nonché di una pistola a salve, priva di tappo rosso, poggiata sul sedile lato passeggero.

Pertanto l’uomo dopo essere stato identificato è stato denunciato alla Procura della Repubblica, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, e anche segnalato alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti.