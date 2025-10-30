Droga a Ladispoli, i Carabinieri arrestano un 20enne • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un giovane di 20 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento del giovane, lo hanno controllato, estendendo successivamente la perquisizione anche all’abitazione. L’attività ha consentito di rinvenire due panetti di hashish del peso complessivo di circa 190 g, materiale per il confezionamento e bilancini

di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.