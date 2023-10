Dopo l’attentato di Bruxelles massima sicurezza a Roma: Vaticano blindato • Terzo Binario News

A poche ore dall’attentato nel centro di Bruxelles perpetrato da un sedicente jihadista islamico, costato la vita a due svedesi che si trovavano nella capitale belga per assistere alla partita di calcio Belgio-Svezia, si rafforzano anche in Italia le misure di sicurezza in tutte le aree considerate sensibili.

A Roma, nella zona attorno al Vaticano, le forze di polizia hanno elevato il livello di vigilanza in considerazione delle possibili minacce contro il massimo simbolo della cristianità. Secondo quanto riportato dall’Ansa “il personale dell’ispettorato di polizia Vaticano è stato sensibilizzato a mantenere, durante il servizio, un atteggiamento costantemente vigile, volto a tutelare la propria e altrui incolumità e a cogliere tempestivamente qualsiasi situazione ritenuta anomala”.

Anche i carabinieri nella zona di Piazza San Pietro sono in giubbotto anti-proiettile e col mitra impugnato. Severi, come sempre, i controlli ai metal detector per l’ingresso in Basilica, che provocano spesso lunghe file di visitatori.