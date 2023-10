In scadenza la terza rata della Tari a Fiumicino • Terzo Binario News

È in scadenza, il 31 ottobre, la terza rata riguardante la TARI, la tassa destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Fiumicino. Si paga con PagoPA; in modo semplice, comodo e sicuro.

Una grande opportunità che offre al cittadino/contribuente la possibilità di scegliere tra molteplici canali e strumenti di pagamento in base alle proprie abitudini, avendo la completa visibilità dei costi del servizio in totale trasparenza. PagoPA, infatti, aggiorna in automatico l’importo dovuto e assicura con immediatezza che l’ente abbia correttamente ricevuto il pagamento.

Si ricorda che i bollettini che riportano le relative scadenze sono stati inviati nel mese di giugno, in un’unica spedizione. In caso di smarrimento o mancato recapito, è possibile richiederne copia scrivendo a tari@fiumicinotributi.it.

In alternativa basta andare su www.fiumicinotributi.it o www.comune.fiumicino.rm.it, cercare il portale del contribuente e con lo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) scaricare i modelli di pagamento.

Per tutte le informazioni: www.fiumicinotributi.it – Servizio TARI: 06/65043253 – 06/65043210.

Quando pagare?

3 ª RATA entro il 31/10/2023

4 ª RATA entro il 02/01/2024

Come e dove pagare?

SUL SITO O CON LE APP

– della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Si potrà pagare con carte, conto corrente, CBILL.

SUL TERRITORIO

– in Banca, in Ufficio Postale, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. Si potrà pagare in contanti, con carte o conto corrente.