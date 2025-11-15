Dopo la rissa, aggredisce gli agenti di Roma Capitale a Prati: arrestato un 24enne • Terzo Binario News

Erano intervenuti in via Filippo Corridoni per i rilievi di un incidente stradale, avvenuto poco prima della mezzanotte, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati, quando, nel corso degli accertamenti, hanno notato un gruppo di ragazzi che discuteva in modo animato.

Subito intervenuti per evitare che la situazione degenerasse, una volta riportata la calma, gli operanti hanno proseguito ad ultimare i rilievi del sinistro.

Poco dopo, gli stessi soggetti hanno ripreso a litigare con toni ancora più accesi. Di nuovo intervenuti, i caschi bianchi hanno individuato un ragazzo in escandescenza che, nonostante i tentativi del personale di riportarlo alla calma, ha proseguito, iniziando ad inveire contro gli agenti, rifiutandosi di fornire i documenti e opponendosi ai controlli, fino a colpire violentemente uno dei componenti della pattuglia.

Il ragazzo, italiano di 24 anni, è stato bloccato e tratto in arresto. Sul posto sopraggiunta anche un’unità dei Carabinieri. Il giovane ora dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei reati di resistenza, minaccia, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.