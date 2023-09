Dopo la guerra, ecco la pace: Settanni consulente per l'amministrazione Tidei • Terzo Binario News

Incarico da 800 euro per l’ex militare che, dopo anni di attacchi, si lega all’attuale gestione del comune di Santa Marinella per occuparsi dell’acquisizione ai beni comunali di Torre Chiaruccia e per le progettazioni dell’ex cementificio

Da guerra a pace può passare poco tempo. Pochissimo, in politica come nel caso dell’incarico che sta per essere assunto dal generale Francesco Settanni.

Candidato sindaco con il Movimento 5 Stelle nel 2018, l’ex militare è passato a Fratelli d’Italia a mandato ancora in corso distinguendosi per gli attacchi continui all’amministrazione Tidei.

Anche in consiglio comunale gli scontri furono molto accesi.

Per ora sono rumors ma Settanni starebbe per fare il suo ingresso nell’amministrazione Tidei. Infatti è pronto a mettersi al servizio del Sindaco per aiutarlo nell’acquisizione ai beni comunali di Torre Chiaruccia e per le progettazioni sull’ex cementificio.

Un salto della barricata abbastanza curioso, che porta un attuale “patriota” ed ex grillino nell’attuale amministrazione di centrosinistra.