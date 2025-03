Dopo di noi a Ladispoli, incontro martedì all'aula Ceraolo • Terzo Binario News

“Dopo di noi”, martedì 11 marzo incontro con le Associazioni del Terzo Settore

Il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, comunica che martedì 11 marzo 2025, alle ore 17 in aula consiliare, si terrà un incontro con le associazioni del Terzo settore, che avrà come tema la presentazione della prima bozza del progetto per la realizzazione di una struttura dedicata al “Dopo di Noi”, un servizio pensato per supportare le persone con disabilità, garantendo continuità assistenziale quando i familiari di riferimento non sono più in grado di occuparsene.

“Questo incontro – ha commentato il Sindaco Grando – rappresenta un’importante occasione di confronto tra l’Amministrazione comunale e le associazioni locali che da sempre operano a sostegno delle persone con disabilità. L’obiettivo è quello di condividere il progetto e raccogliere proposte, suggerimenti e feedback che possano contribuire a renderlo il più efficace possibile, rispondendo alle reali esigenze del nostro territorio”.

“È fondamentale – ha concluso Grando – mettere in atto un’azione condivisa e inclusiva, coinvolgendo tutti gli attori del Terzo settore. Solo così potremo costruire una struttura che faccia davvero la differenza nella vita delle persone con disabilità”.

L’incontro è aperto a tutte le associazioni e ai cittadini interessati al progetto, con l’auspicio di una partecipazione attiva e costruttiva.