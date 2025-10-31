Dopo 25 anni la dottoressa Simona Ursino lascia la Asl Roma 4: la lettera di saluto • Terzo Binario News

“Oggi si conclude un percorso durato venticinque anni, intenso e ricco di soddisfazioni.

L’affetto e la stima per chi mi ha accompagnato per tutto il cammino, o anche solo per un tratto, resteranno sempre scolpiti dentro di me.

Gli anni del Covid sono stati unici: terribili, sfiancanti, ma al tempo stesso capaci di creare legami indissolubili, preziosi per il lavoro e per la vita.

Volutamente non vi ho cercato uno a uno per salutarvi: chi mi conosce sa che sono di lacrima facile…

Sono onorata di aver potuto lavorare e collaborare con ciascuno di voi.

Grazie per il supporto, l’affetto e la stima che mi avete sempre dimostrato.

Grazie agli Infermieri, ai Tecnici, agli Amministrativi, ai Medici, ai Rappresentanti delle Istituzioni, che in tutti questi anni non mi hanno mai fatto sentire sola, ma parte di una squadra.

Grazie anche a chi mi ha corretta, ripresa, criticata, insegnato, grazie a ognuno di voi, perché senza tutto questo io non sarei quella che sono oggi.

Lascio con gratitudine e con la certezza che il lavoro fatto insieme continuerà a vivere attraverso le persone e i progetti che abbiamo condiviso.

Porto con me l’esperienza e la forza di questi anni, pronta ad accogliere con entusiasmo le sfide e le opportunità che il futuro vorrà riservarmi”.

Con affetto, Simona Ursino