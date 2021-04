Dono di Pasqua del Maury's di Cerveteri per i bimbi meno fortunati - Terzo Binario News

“Condivido con gioia con tutti voi questa splendida iniziativa del Maury’s di Cerveteri realizzata in collaborazione con ASD il Regno incantato e che come Comune siamo felici di poter promuovere.

Recandovi al punto vendita di Cerveteri, ci sarà un regalo per i bambini, in particolare per quelli delle famiglie che stanno vivendo un momento di maggior difficoltà a causa della pandemia di COVID-19 e provare a portare un po’ di serenità per la Pasqua.

Un importante progetto di volontariato e solidarietà, per portare un sorriso sui volti dei bambini, in un momento di perdita delle principali relazione sociali e di destabilizzazione della quotidianità, un gesto come questo diventa fondamentale per i nostri piccoli, e la conferma sono i loro occhi pieni di gioia e sorpresa per un regalo davvero inaspettato.

Un momento emozionante, che ci scalda il cuore, e ci fa essere orgogliosi di far parte di una comunità come la nostra, composta da tante belle realtà del mondo, che non mancano mai di schierarsi al fianco dei più fragili. Ringrazio con affetto e gratitudine il Maury’s di Cerveteri, il Direttore Mario e tutto il personale che come sempre si è subito messo a disposizione per una così bella iniziativa e tutte le persone che con un semplice gesto hanno partecipato a questo progetto”.

Alessio Pascucci