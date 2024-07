Una donna, nuda, ha creato il panico in strada: ha danneggiato due auto in sosta e anche due colonnine per la ricarica elettrica. È successo a Roma, nella mattina di oggi, 10 luglio, in via di San Bartolomeo dei Vaccinari, in centro.

La donna, senza vestiti, all’arrivo dei poliziotti ha cercato di colpirli con una pietra. Una volta bloccata dagli agenti, è stata accompagnata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito.