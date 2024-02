"Donna Libera Tutte", corteo a Civitavecchia l'8 marzo • Terzo Binario News

“L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne si è sentita l’esigenza di organizzare un corteo seguito da un presidio per portare tra le strade della nostra città la voce di tutte le donne e le persone che si identificano come tali.

Una manifestazione pensata e voluta per coinvolgere la cittadinanza, in modo da creare uno spazio di confronto e di rivendicazione delle varie istanze e bisogni delle cittadine.

Vogliamo lanciare il messaggio che Civitavecchia c’è per la difesa dei diritti delle donne, contro l’oppressione di genere e la mentalità patriarcale che spesso emergono nelle idee, nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni, che dovrebbero offrire loro tutela e supporto.

La manifestazione vuole mettere in luce tutte quelle persone che si sono battute e continuano a battersi per portare un cambiamento dal basso, partendo dalla propria realtà territoriale.

Interverranno voci che porteranno in piazza storie di figure che sono state essenziali nelle lotte delle donne, che si sono battute per ottenere diritti e che si stanno battendo ancora oggi per mantenerli e difenderli. Nel tentativo di ricordare e donare la giusta importanza a figure femminili che sono state eclissate nella storia, ed evidenziare quelle che oggi si interfacciano con le vecchie e nuove sfide.

Viviamo in un momento storico in cui sempre più spesso vediamo messi in discussione diritti inalienabili che riguardano le donne e la loro autodeterminazione. Continuamente si sentono dichiarazioni e vengono sostenute iniziative che rinforzano degli stereotipi di genere, senza agire veramente per risolvere le disparità e offrire un vero sostegno alle donne, che non punti alla precarizzazione dei loro diritti e del loro lavoro.

Tutto ciò ci porta a una conclusione comune: a problemi radicati servono risposte radicali.

Sarà una piazza eterogenea, transfemminista, antifascista e anticolonialista.

Contro ogni tipo di oppressione, ci vogliamo libere!

Per questo e per altro di cui discuteremo insieme, invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare al corteo che partirà alle 09:30 dal piazzale del tribunale”.

“Donna Libera Tutte”