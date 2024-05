Donna investita da un'auto in via dell'Ateneo Salesiano • Terzo Binario News

Ferita una 75enne, soccorsa in codice giallo

Una donna di 75 anni è stata investita da un’auto in via dell’Ateneo Salesiano. L’episodio è avvenuto oggi, 14 maggio. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la signora stesse attraversando sulle strisce pedonali. Rimasta ferita, è stata trasportata in ospedale – codice giallo – a Villa San Pietro.

Chi si trovava a bordo del veicolo, una 53enne, si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto, con due pattuglie, gli agenti della Polizia locale Gruppo III Nomentano.

c.b.