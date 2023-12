Donna di Cerveteri accoltellata sulla A1, si cerca l'ex marito • Terzo Binario News

Colpita alla coscia mentre usciva dall’auto nell’area di servizio Camp Bisenzio, non è grave

Emergono aggiornamenti relativamente l’accoltellamento della Donna accoltellata ad una piazzola di sosta sulla A1.

Secondo le ricostruzioni, la 58enne era di ritorno da Cerveteri, dove aveva trascorso le vacanze di Natale. Pur non avendolo riconosciuto in volto, gli inquirenti sono sulle tracce dell’ex marito, dal quale la donna si è da poco lasciata, ma non è ancora certo che l’uomo sia coinvolto nel giallo. Di certo, però, c’è che l’uomo ha alle spalle accuse per lesioni personali in ambito familiare e fino all’inizio di dicembre era in regime di messa alla prova.

La notizia confortante invece è che la donna non sembra essere in pericolo di vita. La Polizia Stradale e la Questura di Firenze stanno indagando sul caso, avvalendosi delle immagini di videosorveglianza e interrogando i presenti, sperando di poter avere indizi utilil.

