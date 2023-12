Allumiere ricorda Sesto Galimberti • Terzo Binario News

Con la ristampa della sua autobiografia e con l’intitolazione di una pubblica via a suo nome

Dopodomani mattina, nell’Aula Nobile del Palazzo Camerale, alle 10.30 verrà presentata la ristampa de “I miei ricordi”, il libro scritto in prima persona poco prima di morire, in cui Sesto, presidente storico della cooperativa “Cinque Monti” e medaglia d’onore della Repubblica Italiana, ha raccontato alcuni tra i fatti salienti della sua esistenza. In primis, la durissima esperienza di internato in un lager tedesco della Renania, dal quale pensava che non sarebbe mai più tornato.

Dopo una breve introduzione della figlia Catia (presidente della sezione Anpi Allumiere) e i saluti istituzionali del sindaco Luigi Landi e di Simone Ceccarelli, nella duplice veste di assessore e neo eletto presidente del circolo Berlinguer, la nuova edizione de “I miei ricordi” verrà presentata nel corso di un evento pubblico, moderato dall’ ex deputata Marta Grande, in cui interverranno

Valerio Bruni (presidente provinciale dell’ ANPI), Anna Maria Sambuco (presidente nazionale Enei), Giorgio Gargiulli (presidente Anpi Civitavecchia), Daniele Cimaroli (presidente della Università Agraria di Allumiere), Diego Nunzi (Segretario CGIL), Patrizio Scilipoti (Presidente della Compagnia Portuale di Civitavecchia).

Finiti gli interventi, alla memoria di Sesto verrà anche intitolata una pubblica via vicino al Fontanile, la stessa zona dove ha abitato per oltre sessant’anni.